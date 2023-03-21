Общество 21 марта 2023, 18:35 Спрос на услуги по обустройству дач вырос в Нижнем Новгороде

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С приходом весны все дачники начинают подготовку к сезону. В Нижнем Новгороде в этом году спрос на услуги по обустройству дач превысил прошлогодние показатели, сообщила «Нижегородская правда».

Только в марте услугами в сфере «Сад и благоустройство» интересовались почти на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Отмечается, что нижегородские дачники чаще всего обращаются за услугами специалистов по уборке территорий, укладке садовых дорожек и установке заборов на участке.

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