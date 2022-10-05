Спрос на услуги парикмахеров и мастеров маникюра вырос в Москве | 360°

Общество 05 октября 2022, 20:20 Поделиться Telegram

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Viber Спрос на услуги парикмахеров и мастеров маникюра вырос в Москве

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В Москве наблюдается рост спроса на услуги парикмахеров, мастеров маникюра и других специалистов сферы красоты. Об этом для сайта РИАМО рассказали в пресс-службе сервиса «Авито Услуги».

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Во втором квартале 2022 года москвичи стали искать услуги парикмахеров чаще на 57%, а мастеров маникюра — на 56%. В целом спрос на услуги красоты вырос на 62% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Вместе со спросом растет и предложение — объявлений от профессиональных мастеров бьюти-индустрии на сайте стало больше на 37%.

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