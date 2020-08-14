Спрос на услуги нянь увеличился среди жителей России

«За первую неделю августа спрос на услуги нянь в России вырос более чем на 60% по сравнению с первой неделей июня», — говорится в результатах исследования.

Уточняется, что в целом рост составил 61%. Специалисты объясняют это тем, что с осени многие граждане возвращаются к обычному рабочему графику и по причине этого нуждаются в нянях. Наибольшее повышение спроса на услуги нянь отмечено в Екатеринбурге. Там в начале текущего месяца оно составило 275% по сравнению с началом июня, пишет ИА RNS.

В Ижевске спрос вырос на 188%, а в Казани — на 154%. Также намного чаще стали пользоваться услугами нянь в Красноярске (125%) и в Тольятти (105%). В Москве спрос увеличился на 62%, а в Санкт-Петербурге — на 77%.

Вместе с тем предложение на рынке таких услуг за месяц выросло лишь на 2%. Практически в половине больших городов нашей страны предложение снизилось. Ощутимый рост зафиксирован только в Москве, Барнауле, Волгограде и Ростове-на-Дону.