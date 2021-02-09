Спрос на цифровые банковские карты вырос в России

В России в 2020 году вырос спрос на цифровые карты в крупнейших банках до 50%. Кредитные учреждения планируют продолжать увеличивать спрос клиентов на цифровые карты с помощью акций и программ лояльности.

В кредитном учреждении «Санкт-Петербург» и Росбанке на 50% больше клиентов, по сравнению с прошлым годом, предпочли пластиковым картам цифровые. В «Хоум Кредите» владельцев электронных карт в прошлом году стало на 23% больше. Об этом сообщили «Известия».

В этом году Росбанк, банк «Ак Барс», Абсолют банк и «Дом.РФ» с помощью акций и программ лояльности планируют увеличить количество людей, перешедших на цифровые карты. Вариантами таких предложений могут стать бесплатный выпуск и возможность оформления мультивалютной карты, что позволит клиентам экономить на операциях по обмене валют.

В Сбербанке отметили, что около 15% клиентов, которые оформили и активировали карту дистанционно, за пластиковыми носителями так и не пришли. Только в цифровом формате в банке оформляется более 10% открываемых карт.

Представители Промсвязьбанка изданию рассказали, что основным преимуществом цифрового продукта является безопасность. Без физического носителя карту нельзя потерять или подделать, при оплате цифровой картой снижается риск кражи ее реквизитов.

Выгода банков на перевод своих клиентов на цифровые носителя очевидна: они экономят на производстве пластика. В среднем стоимость одной пластиковой карты и ее доставка обходится организации в тысячу рублей.

Однако есть минусы, которые могут заставить клиента от цифровой карты: не все телефоны поддерживают технологию бесконтактной оплаты и не во всех банкоматах можно снять или положить деньги с помощью телефона. Также остаются риски потерять телефон, где указаны данные цифровой карты.