Спрос на товары от насекомых и грызунов увеличился в России на 118%

Исследования онлайн-гипермаркета товаров для дома, дачи, строительства и ремонта «ВсеИнструменты.ру» показали, что в последнее время в России вырос спрос на товары от насекомых и грызунов. Об этом сообщила «Газета.ru».

По данным аналитиков, россияне стали покупать их на 118% чаще по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наибольший интерес к товарам от насекомых и грызунов отмечается в Санкт-Петербурге, где спрос вырос на 332%. На втором месте расположился Воронеж — 252%, а третье место принадлежит Новосибирску — 200%.

В рейтинг также попали Казань, Омск, Челябинск, Екатеринбург и Москва.

Больше всего пользуются спросом ловушки для насекомых и грызунов, приманки-гранулы, липкие ленты, москитные сетки и ультразвуковые отпугиватели.