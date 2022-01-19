Спрос на товары для горнолыжного спорта и плавания вырос в России

Популярность спортивных товаров выросла в праздники в России. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Lamoda.

В сравнении с тем же периодом в прошлом году особенно вырос спрос на горнолыжную экипировку — на 67% и на товары для плавания — на 65%.

Также увеличилась популярность товаров для баскетбола — на 42%, футбола — на 37%, единоборств — на 28% и для тенниса — на 21%.

Горнолыжной экипировкой чаще всего интересовались в Москве (+113%), а в Санкт-Петербурге товарами для плавания (+125%).