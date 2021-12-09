Спрос на торговые помещения увеличился в России

Популярность торговых помещений выросла в России на 8% за этот год. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные «Авито».

По данным сайта «Дни.ру», цены на такую недвижимость выросли на 33%. Увеличилась и аренда на 18% по сравнению с январем этого года.

Самые высокие цены на покупку и аренду недвижимости сейчас в Москве. Далее идут крупные города, такие как Санкт-Петербург и Сочи.

Уточняется, что спрос на такие помещения появился не только в деловых центрах, но и в спальных районах. Специалисты полагают, что причина — потребность местных жителей в небольших магазинах.