Общество 26 февраля 2024, 14:57 Спрос на тонометры в России вырос почти на треть Спрос на тонометры вырос на 29% в 2023 году в России

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В 2023 году в России почти на треть вырос спрос на тонометры. Об этом сообщили «Известия»со ссылкой на аналитическую компанию RNC Pharma.

Россияне стали на 29% чаще покупать тонометры в прошлом году. В интернете в 2023 году приобрели 2,2 миллиона аппаратов. Тогда как в 2022 году реализовали всего 890 тысяч штук. Выручка в этом сегменте составила три миллиарда рублей.

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В розницу россияне купили тонометры почти на 12 миллиардов рублей. Это на миллиард больше показателя 2022 года.

«Лидируют Северный Кавказ и Дальний Восток. Там продажи выросли на 6,6% и 6,7% соответственно», — отметил директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.

По его словам, рост популярности приборов может быть связан с «уникальными» предложениями. Речь идет о небрендированных товарах, которые продают в интернете по низким ценам. Беспалов пояснил, что китайские тонометры можно купить в Сети не за 1,5–2,5 тысячи рублей, а всего за 500–800 рублей.

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