Спрос на технику для умного дома в России увеличился в 7 раз в 2020 году

Спрос на технику для умного дома в России за 2020 год вырос в семь раз. Это произошло из-за ухода большинства россиян на удаленку и на фоне роста популярности категории.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя «М.Видео-Эльдорадо».

«Продажи устройств для умного дома достигли рекордных объемов и увеличилась по итогам 2020 года в семь раз в штуках и в 3,5 раза в деньгах», — заявили в компании.

По словам экспертов, экосистема smart home стала более понятной потребителям. Она получила популярность благодаря расширению ассортимента, доступным ценам. Увеличение продаж произошло и из-за пандемии. Теперь россиян больше времени проводят дома.

Самыми продаваемыми товарами из экосистемы стали умный свет «Яндекс.Лампа», умный пульт «Яндекс», умная розетка «Яндекс», IP-камера Xiaomi, умная розетка Xiaomi. Спрос на умные колонки возрос в четыре раза в штуках и в шесть раз в денежном эквиваленте.

Группа прогнозирует увеличение спроса на товары в категории умный дом в этом году в три раза. Во второй половине января в России могут подешеветь некоторые продукты, об этом заявил экономист Леонид Холод. В частности, цены могут снизиться на шампанское и икру.