Спрос на спортивные товары с AliExpress повысился у жителей России

За первые три недели марта спрос на спортивные товары на AliExpress повысился среди жителей России, написала газета «Известия».

Отмечается, что в сравнении с тем же периодом 2020 года оборот кроссовок для бега увеличился в 3,4 раза. Специальные бра-топы для бега стали покупать чаще в 2,5 раза. Еще практически в два раза увеличилось число покупок джоггеров.

«В среднем россияне готовы потратить на кроссовки от двух до семи тысяч, а на джоггеры — от 700 до 1,5 тысячи рублей», — уточнили аналитики AliExpress.

Помимо прочего, поднялся спрос на витамины и спортивное питание. Эти продукты стали покупать чаще в 5,14 раза. Наибольшей популярностью среди покупателей пользуются креатин, аминокислоты и таурин. На добавки для спортивного питания россияне тратят около одной тысячи рублей.