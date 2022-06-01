Спрос на специалистов по установке кондиционеров и сплит-систем увеличился в России

Исследование сервиса «Профи» показало, что в России за последнее время резко увеличился спрос на специалистов по установке и обслуживанию кондиционеров и сплит-систем. Об этом написал RT.

Так, с января по конец мая текущего года он вырос на 76% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чаще всего в таких специалистах нуждались в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске и Новосибирске.

Как отметили в маркетплейсе услуг, на повышенный спрос повлияла прошлогодняя аномальная жара. По этой причине россияне стали массово устанавливать кондиционеры зимой и весной.