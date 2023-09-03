Общество 03 сентября 2023, 11:57 Спрос на специалистов нефтегазовой отрасли увеличился в России ТАСС: в России спрос на специалистов нефтегазовой отрасли вырос на 43% РИА «Новости»

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В России спрос нефтегазовых компаний на специалистов на рынке труда вырос на 43%. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на аналитическое исследование платформы по поиску работы HH.ru.

«В период с января по август 2023 года нефтегазовые компании открыли 127,6 тысячи новых вакансий. Этот показатель на 43% больше, чем за первые восемь месяцев 2022 года», — указали аналитики.

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Большую часть вакансий представили московские компании (9%), на втором месте — Санкт-Петербург (6%), тройку замыкает Уфа (4%).

Самыми дефицитными специальностями в отрасли оказались сварщики, слесари и токари.

Ранее HH.ru провел опрос, пользователей спросили о самых престижных профессиях в России в 2023 году. Почти половина респондентов (49%) отдала предпочтение IT, нефтегазовую отрасль выбрали 42% участников опроса. По мнению 57% опрошенных, престижность работы определяет размер заработной платы.