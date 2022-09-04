Общество 04 сентября 2022, 13:58 Поделиться Telegram

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Viber Спрос на специалистов IT-отрасли в России упал на четверть РБК: число вакансий в IT-отрасли с начала года снизилось на 25%

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В России упал спрос на сотрудников IT-отрасли, сообщил РБК со ссылкой на данные сайта HeadHunter. С начала 2022 года количество вакансий в этой сфере сократилось на 25%.

Если в январе было 114,6 тысячи свободных рабочих мест для IT-специалистов, то в августе цифра уменьшилась до 85,2 тысячи.

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Сотрудники, специализирующиеся на информационных технологиях, стали чаще подавать резюме. Число таких запросов с января по август выросло на 55% — с 211,1 до 327 тысяч.

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Президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров объяснил сокращение спроса на IT-специалистов тем, что сотрудники ушедших зарубежных компаний весной и в начале лета нашли работу на российском рынке. Потребность в них снизилась из-за сокращения экспорта IT-услуг из России.

«Из сочетания этих факторов оказалось, что рынок труда перестал быть дефицитным. Но это состояние будет продолжаться недолго», — отметил Макаров.

По его словам, потребность в программистах вырастет. Об этом говорит рост уровня зарплат таких сотрудников по ряду специальностей.

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