Общество 27 ноября 2023, 07:54 Спрос на сотрудников с многозадачностью вырос в России в несколько раз HH: спрос компаний на сотрудников с многозадачностью вырос почти в три раза Wosunan Photostory/Ingram Images

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Работодатели стали чаще искать сотрудников, которые могут работать в режиме многозадачности. Об этом сообщило издание РБК.

Рекрутинговая платформа HeadHunter провела исследование и выяснила, какие характеристики компании чаще всего указывают в резюме для поиска соискателей. За последний год резко выросло число объявлений, в которых работодатели указывают стрессоустойчивость. Число таких вакансий увеличилось примерно на 200%.

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Компании также стали чаще искать многозадачных сотрудников. Число объявлений с этой характеристикой по сравнению с 2021 годом выросло почти в три раза — на 181%.

Вакансии с многозадачностью стали чаще встречаться в финансовом, сельскохозяйственном, гостинично-ресторанном секторах, а также в предприятиях ЖКХ, НКО, образовательных и строительных организациях.

Ранее платформа «Авито Работа» сообщила, что среди вакансий выросло число предложений с дополнительными бонусами. Многие работодатели оплачивают сотрудникам ДМС, занятия в спортзале и проезд на транспорте.