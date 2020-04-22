Спрос на соль вырос в России сразу на 20%

«Российские производители пищевой соли увеличили производство, объем резервных остатков и объемы отгрузки данного вида продукции», — заявили в ведомстве. По официальным данным, количество заказов на поставки соли выросло на 20%.

Спрос увеличился после выхода «Временных методических рекомендаций» Минздрава. Врачи рекомендовали промывать нос соляным раствором — это, по их мнению, убивает вирусные инфекции и помогает в профилактических целях борьбы с COVID-19.

Руспродсоюз заявил, что мощностей для производства соли у предприятий хватает, поэтому ее дефицит исключен — так же, как и рост цен. В ведомстве подчеркнули, что соль стоит сейчас столько же, сколько и два года назад. Цена на пищевую соль — самая низкая в мире, добавляется в сообщении.

Ранее в России заметили рост цен на имбирь, лимон и чеснок. Эксперты связали это с проблемами поставок из-за рубежа и увеличенным спросом среди граждан. Позже цена на эту продукцию восстановилась.