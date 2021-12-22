Спрос на снегоходы резко вырос в Москве

Спрос на снегоходы среди жителей Москвы и Московской области в первые недели декабря вырос на 101% по сравнению с прошлым годом. Об этом написала «Газета.ru» со ссылкой на исследование «Авито Авто».

Самыми популярными стали снегоходы Yamaha, второе и третье место занимают Bombardier и «Буран».

Рост спроса на снегоходы эксперты связали с развитием внутреннего туризма — в частности, с популярностью поездок в регионы, где в холодный сезон востребованы услуги аренды такого вида транспорта.