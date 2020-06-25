Спрос на смартфоны может упасть на 20% в этом году

Аналитики утверждают, что этим летом продажи гаджетов резко снизятся от 5 до 20%, так как частичное восстановление спроса является эффектом отложенного спроса.

Ограничительные меры привели к снижению доходов потребителей, а значит снизилась покупательская способность. Люди пока не спешат скупать бытовую технику и электронику, которая к тому же частично подорожала из-за резкого падения курса рубля.

При этом некоторые ритейлеры и дистрибьютеры пока рассчитывают, что продажи «умных» телефонов до конца этого года все-таки смогут наверстать прошлогодний уровень, так как эпидемическая обстановка в мире постепенно стабилизируется.