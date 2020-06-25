Спрос на смартфоны может упасть на 20% в этом году
Пандемия COVID-19 и карантин обвалят спрос на смартфоны в России. Эксперты ожидают, что реализация телефонов может упасть до четверти от прошлогодних показателей, написала газета «Известия» со ссылкой на руководителя аналитического центра холдинга GS Group Александра Суркова.
Аналитики утверждают, что этим летом продажи гаджетов резко снизятся от 5 до 20%, так как частичное восстановление спроса является эффектом отложенного спроса.
Ограничительные меры привели к снижению доходов потребителей, а значит снизилась покупательская способность. Люди пока не спешат скупать бытовую технику и электронику, которая к тому же частично подорожала из-за резкого падения курса рубля.
При этом некоторые ритейлеры и дистрибьютеры пока рассчитывают, что продажи «умных» телефонов до конца этого года все-таки смогут наверстать прошлогодний уровень, так как эпидемическая обстановка в мире постепенно стабилизируется.