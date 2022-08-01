Спрос на скачивание пиратских приложений вырос в России

В России с февраля по июль количество запросов на скачивание приложений с пиратским контентом возросло на 300-400%. Об этом сообщил «Коммерсант».

Радиостанция «Говорит Москва» отметила, что интерес россиян вырос к сервису Zetflix, на котором можно бесплатно посмотреть сериалы и фильмы. В марте приток новых пользователей составил порядка 25% от общего числа. Около четырех с половиной миллиона человек — это средняя ежемесячная аудитория сервиса.