Спрос на шубы и украшения резко увеличился среди россиян

Мониторинг социально-экономического положения Росстата показал, что за последний год в России увеличился спрос на предметы роскоши. Граждане начали активно скупать шубы и ювелирные украшения. Об этом сообщил Ura.ru.

Только в январе 2021 года было продано на 26,6% украшений больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«За январь–сентябрь часов было продано на 37,5% больше, чем за аналогичный период 2020 года, мобильных телефонов — на 27,9%, ювелирных изделий — на 26,6%, автомобилей — на 24,8%. Объемы реализации этих категорий товаров росли даже на фоне общего падения продаж в рознице во время различных карантинных ограничений», — говорится на сайте ведомства.

Эксперты отмечают повышенный спрос на определенные товары, среди которых: шубы, холодильники, стиральные машины и ювелирные изделия.