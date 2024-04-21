Общество 21 апреля 2024, 14:15 Спрос на шенгенские визы и поездки в Европу вырос в России РБК: турфирмы сообщили о резком увеличении спроса россиян на поездки в Европу Bulkin Sergey/news.ru / Global Look Press

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Россияне стали активнее проявлять интерес к поездкам в европейские страны. В том числе увеличился спрос на «комбинированные туры», сообщил РБК.

«Наибольшим спросом пользуются визы в Италию, Францию и Испанию», — уточнила гендиректор сети «Единый визовый центр» Алина Гафурова.

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Журналисты отметили, что россияне буквально атаковали запросами на получение шенгенских виз, что превысило возможности европейских консульств по их оформлению. По этой причине туристы начали обращаться к визовым агентам.

По данным издания, представители турфирм перед летним сезоном зафиксировали повышенный спрос у россиян на поездки в Европу. Такую же ситуацию наблюдают визовые агенты.

По словам директора агентства «Да-Турс» Лилии Феоктистовой, в этом году шенгенские визы стали популярнее среди российских туристов на 20%. Она допустила, что такой интерес связан с появившейся у людей возможностью получить визу на более короткие сроки.

Ранее эксперт по туризму Алексан Мкртчян рассказал, что отдых в Крыму летом обойдется вдвое дешевле Сочи. По его словам, пока полуостров остался самым выгодным направлением для отпуска на морском побережье.