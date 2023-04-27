Общество 27 апреля 2023, 18:24 Спрос на секонд-хенды увеличился в России Маркетолог Матлаков рассказал, что спрос на секонд-хенды связан с желанием сэкономить

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Выросший спрос на секонд-хенды связан с желанием россиян сэкономить, а также с падением доходов населения. Такой информацией поделился маркетолог Алексей Матлаков. Об этом сообщил NEWS.ru.

В пресс-службе «Авито» отметили, что покупки подержанных книг и журналов увеличились на 66%. На 44% выросли продажи посуды и товаров для кухни, на 39% — детской одежды и обуви, на 36% — товаров для охоты и рыбалки, на 34% — для красоты и здоровья.

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Среди причин увеличения спроса специалист также выделил отсутствие некоторых товаров на полках магазинов. В стране ощущается дефицит электроники и одежды.