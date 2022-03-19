Спрос на садовый инвентарь вырос более чем на 200% в России

Подготовку к предстоящему дачному сезону россияне начали в этом году раньше, чем в прошлом. Спрос на аксессуары и инвентарь для сада увеличился более, чем на 200%. Причины этому увидели в ранней весне, которая пришла в Россию в феврале.

По данным Wildberries, россияне в период с 8 февраля по 8 марта заказали на 218% больше инвентаря для садоводства, чем годом ранее, а спрос на садовую технику взлетел на 267%, сообщила газета «Известия».

Спрос на семена увеличился на 242%. Больше всего россияне интересовались томатом, огурцами и микрозеленью. Также стали чаще покупать удобрения и грунты для растений.

На начало марта ассортимент товаров для дачи и сада расширился в семь раз, по сравнению с 2021 годом, добавили в пресс-службе Ozon. В компании связали бум на товары для дачного отдыха с продовольственными страхами россиян на фоне антироссийских санкций со стороны Запада.

Заниматься выращиванием некоторых видов овощей и зелени можно и дома на подоконнике. Для выращивания в квартире подходят микрозелень и проростки разных культур — они являются полезной добавкой к пище, использовать их можно, например, в салатах, рассказала биолог, председатель клуба садоводов «Сеньор-помидор» Галина Михасенок. Также в квартире можно выращивать лук, кресс-салат и огурцы с помидорами.