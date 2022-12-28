Общество 28 декабря 2022, 20:28 Спрос на ремонтные услуги упал в России в 2022 году Россияне начали делать ремонт без помощи специалистов

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Спрос на ремонтные услуги сократился в России. Соотвествующие данные предоставила СК «Росгосстрах». Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

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С помощью интернета жители страны начали обращаться за услугами квартир на 17% реже, а за услугами по строительству домов — на 8%. По меньшей мере на 8% упала востребованность специалистов по укладке плитки, на 10% по отделке потолка. При этом рабочие по установке и ремонту полов потеряли 13% клиентской базы.