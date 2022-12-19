Общество 19 декабря 2022, 11:47 Спрос на редкий антибиотик для лечения пневмонии резко вырос в России РБК: в аптеках зафиксировали резкий рост спроса на «Флуимуцил-Антибиотик ИТ» Aleksandarlittlewolf/Freepik

Читать 360tv в

В российских аптеках зафиксировали резкий рост спроса на антибиотик «Флуимуцил-Антибиотик ИТ». Этот редкий препарат используют для лечения пневмонии. Ажиотаж среди покупателей возник на фоне сезонной заболеваемости ОРВИ и мог совпасть с задержкой поставок лекарства, сообщил РБК.

Согласно статистике поисковых запросов «Яндекса», пользователи начали активно интересоваться антибиотиком еще с середины августа, тогда фиксировалось 5,7 тысячи запросов. В середине ноября он достиг максимума — 20,5 тысячи запросов.

Реклама

В минувшем году пик запросов произошел в октябре, а затем интерес покупателей начал падать.

Реклама

По словам врача — анестезиолога-реаниматолога Сергея Кузина, в клинической практике этот препарат не пользуется большим спросом, но у него есть ряд удобств.

«У нас не наблюдалось его дефицита, но и пользуемся мы им нечасто», — пояснил он в комментарии изданию.

Источник РБК в фармацевтической отрасли заявил, что речи о дефиците препарата нет. Однако сроки отгрузки антибиотика выросли в связи с политической обстановкой в мире.

Гендиректор аптечной сети «36,6» Александр Кузин выразил мнение, что ажиотажный спрос связан с волной заболеваемости ОРВИ. Также сказались и увеличившиеся сроки поставок дистрибьюторов, заключил специалист.