19 декабря 2022, 11:47
Спрос на редкий антибиотик для лечения пневмонии резко вырос в России
РБК: в аптеках зафиксировали резкий рост спроса на «Флуимуцил-Антибиотик ИТ»
В российских аптеках зафиксировали резкий рост спроса на антибиотик «Флуимуцил-Антибиотик ИТ». Этот редкий препарат используют для лечения пневмонии. Ажиотаж среди покупателей возник на фоне сезонной заболеваемости ОРВИ и мог совпасть с задержкой поставок лекарства, сообщил РБК.
Согласно статистике поисковых запросов «Яндекса», пользователи начали активно интересоваться антибиотиком еще с середины августа, тогда фиксировалось 5,7 тысячи запросов. В середине ноября он достиг максимума — 20,5 тысячи запросов.
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В минувшем году пик запросов произошел в октябре, а затем интерес покупателей начал падать.
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По словам врача — анестезиолога-реаниматолога Сергея Кузина, в клинической практике этот препарат не пользуется большим спросом, но у него есть ряд удобств.
«У нас не наблюдалось его дефицита, но и пользуемся мы им нечасто», — пояснил он в комментарии изданию.
Источник РБК в фармацевтической отрасли заявил, что речи о дефиците препарата нет. Однако сроки отгрузки антибиотика выросли в связи с политической обстановкой в мире.
Гендиректор аптечной сети «36,6» Александр Кузин выразил мнение, что ажиотажный спрос связан с волной заболеваемости ОРВИ. Также сказались и увеличившиеся сроки поставок дистрибьюторов, заключил специалист.
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