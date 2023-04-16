Общество 16 апреля 2023, 03:19 Спрос на работников старше 50 лет резко увеличился в России «Известия»: число работников старше 50 лет выросло на российском рынке труда в 2,5 раза РИА «Новости»

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Структурный сдвиг на российском рынке труда прогнозируют в 2023 году. Работодатели будут чаще искать сотрудников старше 50 лет. В марте число предложений такой категории выросло в 2,5 раза, сообщили «Известия».

Старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок назвал плюсы 50-летних работников, на которые обращают внимание работодатели. Речь идет о жизненном опыте, умении найти общий язык с коллективом и отсутствие завышенных зарплатных ожиданий.

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«Российская статистика показывает существенный рост занятости населения старшего возраста с 2019 года после повышения пенсионного возраста. Люди стали уходить с рынка труда на год-два позже, чем до пенсионной реформы, — сказал он.

Главный эксперт по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности hh.ru Наталья Данина рассказала, что в марте работодатели направили соискателям старше 50 лет более 370 тысяч приглашений на свои вакансии. Этот показатель в 2,5 раза больше, чем в марте 2021 года.

Работников старшего возраста чаще всего ищут в сфере образования, здравоохранения и промышленности. Также самыми востребованными профессиями для соискателей 50+ стали рабочие специальности.