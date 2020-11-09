Спрос на психологов вырос в Тюмени из-за COVID-19

«В Тюмени по сравнению с весной спрос на услуги психологов вырос на 46%, а по сравнению с осенью прошлого года — на 134%», — отмечается в сообщении.

Специалисты объяснили интерес горожан к консультациям несколькими факторами. В частности, это тревожность, вызванная пандемией коронавируса, невозможность проводить время так, как хочется из-за введенных ограничений, а также чувство одиночества у тех, кто больше не ходит в офис и живет один.