Спрос на психологов вырос в Тюмени из-за COVID-19
Аналитики сервиса «Авито Услуги» обратили внимание на увеличение спроса на услуги психологов в Тюмени. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
«В Тюмени по сравнению с весной спрос на услуги психологов вырос на 46%, а по сравнению с осенью прошлого года — на 134%», — отмечается в сообщении.
Специалисты объяснили интерес горожан к консультациям несколькими факторами. В частности, это тревожность, вызванная пандемией коронавируса, невозможность проводить время так, как хочется из-за введенных ограничений, а также чувство одиночества у тех, кто больше не ходит в офис и живет один.