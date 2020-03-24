Спрос на презервативы в России за неделю вырос почти на треть

В России выросли продажи презервативов. За последнюю неделю их покупали почти на треть больше, чем за аналогичный период 2019 года. Эксперты связывают такой спрос с ситуацией из-за коронавируса.

Данные опубликовал сайт РБК со ссылкой на информацию компании DSM Group. В ценовом выражении прирост составил 31,8%.

Всего россиянам за указанный период продали 589 тысяч упаковок презервативов на сумму 161 миллион рублей. В 2019 году с прилавков ушло 477 тысячи упаковок, а выручка составила 122 миллиона.

Лидирует по продажам за 11 недель 2020 года бренд Durex: презервативов этой марки продали на 709 миллионов рублей — это 46,75% от общего объема продаж. На втором месте Contex с 635 миллионами (41,91%), на третьем — Sico, у которого 95 миллионов выручки (6,28% проданных презервативов).

Эксперты считают, что при длительном режиме изоляции у человека возрастает шанс вернуться на работу уже в статусе будущего родителя — сексом будут заниматься чаще. Спрос на презервативы, например, в Санкт-Петербурге уже вырос на 10–12%.