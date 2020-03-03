Спрос на премиальные такси вырос в России в 2019 году
В России по итогам прошлого года количество заказов на поездки в такси премиум-класса подскочило на 20%. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на пресс-службу Gett.
Отмечается, что спрос на такси повышенного класса наблюдается как среди корпоративных клиентов, так и среди частных пользователей.
Кроме того, смещение спроса отображается и на закупке авто: в 2019 году каждая пятая машина, приобретенная юрлицами, оказалась премиум-класса.
«Существует достаточно большое количество крупных компаний с объемными корпоративными парками. И часто под видом использования в рабочих целях автомобили покупают для личного пользования или для поощрения сотрудников», — рассказал автоэксперт Игорь Моржаретто.