Спрос на премиальные такси вырос в России в 2019 году

Отмечается, что спрос на такси повышенного класса наблюдается как среди корпоративных клиентов, так и среди частных пользователей.

Кроме того, смещение спроса отображается и на закупке авто: в 2019 году каждая пятая машина, приобретенная юрлицами, оказалась премиум-класса.

«Существует достаточно большое количество крупных компаний с объемными корпоративными парками. И часто под видом использования в рабочих целях автомобили покупают для личного пользования или для поощрения сотрудников», — рассказал автоэксперт Игорь Моржаретто.