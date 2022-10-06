Спрос на покупку жилья резко упал в России | 360°

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Спрос на покупку жилья резко упал в России

Аналитики портала «Мир квартир» зафиксировали падение спроса на покупку жилья в России

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В России резко упал спрос на покупку недвижимости. Это связано со сворачиванием банками субсидированных ипотечных программ под низкий процент, а также с текущей ситуацией в мире, сообщили РИА «Новости» аналитики портала «Мир квартир».

Интерес к покупке жилья снизился на 25% по сравнению с осенью 2021 года.

«Неопределенность, тревожность и невозможность прогнозирования в целом не подталкивают население к крупным покупкам», — заявил гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко.

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Стоимость квадратного метра в столичной недвижимости упала на 1% — до 331,3 тысячи рублей, в Подмосковье подешевел на 0,9% — до 173,3 тысячи рублей. Цены на квартиры в новостройках на 7,4% упали в Твери, на 5,8% — в Севастополе.

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Кроме того, эксперты зафиксировали сокращение площадей квартир в строящихся домах. В начале 2022 года средняя площадь составляла более 54 квадратных метров, а осенью она уменьшилась до 53 «квадратов».

В конце сентября стало известно, что некоторые москвичи продавали свои квартиры с рекордной скидкой. Обзавестись недвижимостью в Москве можно по цене на 30-40% ниже рыночной.

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