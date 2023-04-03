Общество 03 апреля 2023, 17:32 Спрос на покупку частного дома среди россиян за 2022 год вырос втрое

Читать 360tv в

В России количество ипотечных кредитов, выданных на индивидуальное жилищное строительство, за 2022 год выросло втрое по сравнению показателями 2021 года. Об этом сообщило РИАМО со ссылкой на пресс-службу компании «ROCKWOOL Россия».

По результатам проведенного опроса, доля тех россиян, которые предпочли бы жить в квартире, уменьшилась на 8%. Основным фактором в пользу покупки частного дома стало отсутствие шумных соседей за стенкой.

Реклама

Отмечается, что в свой дом мечтают переехать около 15% опрошенных.