03 апреля 2023, 17:32
Спрос на покупку частного дома среди россиян за 2022 год вырос втрое
В России количество ипотечных кредитов, выданных на индивидуальное жилищное строительство, за 2022 год выросло втрое по сравнению показателями 2021 года. Об этом сообщило РИАМО со ссылкой на пресс-службу компании «ROCKWOOL Россия».
По результатам проведенного опроса, доля тех россиян, которые предпочли бы жить в квартире, уменьшилась на 8%. Основным фактором в пользу покупки частного дома стало отсутствие шумных соседей за стенкой.
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Отмечается, что в свой дом мечтают переехать около 15% опрошенных.
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