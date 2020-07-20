Спрос на пляжные товары упал в России

Россияне в июне купили значительно меньше купальников, шлепанцев и других товаров для пляжного отдыха, чем в прошлом году. Всему виной коронавирус, из-за которого люди не смогли поехать в отпуск на море.

«Упал объем турпотока. В июне, например, по сравнению с прошлым годом — примерно на 70%. Поэтому, естественно, сопутствующие товары пользовались меньшим спросом», — приводит RT слова вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина.

Специалисты компании «Такском» провели специальное исследование. По его результатам продажи пляжной обуви в России в июне этого года сократились на 32%. Цена купальников упала на 22%, однако россияне стали покупать их гораздо меньше, чем в прошлом году: продажи сократились на 58%.

Спрос на шляпы сократился на 25%, а на солнцезащитный крем — на 33%. Несмотря на старт туристического сезона в России, люди по-прежнему покупают гораздо меньше товаров для отдыха на пляже, чем в 2019 году.

Во многих российских регионах уже ослабили меры по борьбе с пандемией коронавируса. Граждане бросились скупать билеты на юг, чтобы успеть отдохнуть у моря до конца купального сезона. В июле объем бронирований перелетов до Сочи и Симферополя вырос более чем в два раза по сравнению с летом прошлого года.