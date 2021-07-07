Спрос на платную медицину в России вырос из-за ковидных ограничений

Новые ковидные ограничения спровоцировали рост спроса на платную медицину в России. Число россиян, которые готовы заплатить врачам, выросло на 28%. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исследование платежного сервиса для интернет-магазинов CloudPayments.

«Во второй половине июня, с 16 по 30 июня 2021 года, онлайн-оборот платных медицинских услуг вырос на 28% по сравнению с первой половиной месяца. Именно на вторую половину июня пришлось большинство новых ограничений, обусловленных резким ростом заболеваемости [ковидом]», — говорится в исследовании.

Аналитики выяснили, что на фоне ажиотажа вокруг вакцинации от коронавируса и сдачи ПЦР-тестов, существенно возросла нагрузка на медицину по ОМС. Это заставило людей чаще обращаться в платные клиники. Во второй половине июня, говорится в исследовании, количество онлайн-транзакций выросло на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а средний чек увеличился на 14%.

Генеральный директор CloudPayments Дмитрий Спиридонов отметил, что число обращений за платными услугами увеличилось, однако все они недорогие. По его словам, люди решают сейчас насущные проблемы и откладывают серьезные обследования и дорогие процедуры на потом.

Новые ковидные ограничения стали действовать в России после ухудшения эпидемической обстановки в начале лета. Среди них введение QR-кодов на посещение ресторанов и кафе, обязательная вакцинация работников некоторых сфер и другие.