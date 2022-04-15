Спрос на отечественную бытовую технику в России вырос на 50-70%

Спрос на российскую, а также белорусскую бытовую технику вырос среди россиян в марте этого года на 50-70% по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщило РБК со ссылкой на представителя «М.Видео-Эльдорадо».

Россияне стали активнее скупать технику производителей «Витязь», «Атлант», Pozis, Flama, «Дарина», Gefest, «Бирюса». Все это — бытовая техника для дома: холодильники, плиты, стиральные машины и так далее.

Повышенный спрос на отечественную технику подтверждают и в других компаниях, написало Daily Moscow.