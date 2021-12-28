Спрос на отдых в банях вырос перед Новым годом

Традиция ходить в баню «каждый год 31 декабря» жива в сердцах россиян. Как рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» председатель Национальной федерации специалистов банного парения Марат Хаиров, перед праздниками спрос на этот вид отдыха резко вырос.

«Несмотря на то, что на дворе уже 2022 год, люди наши, российские, продолжают ходить в баню 31 числа и перед Новым годом. И на протяжении всех новогодних праздников в банях достаточно большое количество людей. Все старые и добрые традиции, которые связаны с посещением русской бани, сохраняются», — сказал Хаиров.

Он добавил, что в последнее время бани также начинают любить и молодые люди.