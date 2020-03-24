Спрос на онлайн-кинотеатры за неделю увеличился в 2-4 раза

За последнюю неделю онлайн-кинотеатры зафиксировали небывалый рост просмотров. Трафик в среднем увеличился в два-четыре раза.

С 16 марта многие площадки отменили плату за контент, пишут «Известия». Такое решение было принято, чтобы поддержать россиян на карантине. А также привлечь новых пользователей.

Многие платформы отметили, что за последние несколько дней объем просмотров увеличился на 20-30%. Особый интерес у пользователей вызывают фильмы об эпидемиях и документальное кино о коронавирусе.

Самым популярным фильмом стала приключенческая драма Стивена Содерберга «Заражение», вышедшая в 2011 году. Вторая по востребованности картина — это «Эпидемия» 1995 года с Морганом Фриманом и Дастином Хоффманом.

По словам директора по контенту Ольги Филипук, зрители с одной стороны, интересуются актуальной темой, с другой — стараются отвлечься от повестки с помощью любимых фильмов и сериалов.

Аналитик ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян отметил, что скидки помогут зрителям сформировать привычку смотреть видео через интернет. Он считает, что часть пользователей привыкнет к удобному сервису и начнет платить за подписку после окончания кампании.

Пока онлайн-кинотеатры процветают от карантина из-за коронавируса, обычные — теряют деньги. Эксперт рассказал о потерях прокатчиков из-за закрытия кинотеатров. По предварительной оценке убытки могут составлять 20%.