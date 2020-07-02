Спрос на официантов вырос после снятия ограничений в Петербурге

В первые семь дней после частичной отмены ограничительных мер количество вакансий на должность официанта увеличилось на 50% по сравнению с началом июня. Спустя две недели их стало больше на 100%.

В сообщении отмечается, что получить работу официанта чаще всего хотят девушки. Средний возраст кандидатов — 23 года.

С 29 июня в Санкт-Петербурге возобновили работу летние террасы ресторанов и кафе. Обслуживать клиентов можно только при строгом соблюдении правил безопасности.

Кафе и рестораны закрылись в апреле из-за пандемии коронавируса. Часть заведений общественного питания осталась работать только на вынос или доставку. Из-за этого количество вакансий для официантов на сервисе «Работа.ру» сократилось на 61%. При этом число резюме официантов в апреле снизилось на 19% по сравнению с мартом.