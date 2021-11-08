Спрос на одежду для домашних животных увеличился в России

Исследование сервиса «Авито Доставка» показало, что в России за последнее время резко вырос спрос на одежду для животных, рассчитанную на сезон осень-зима. Средняя цена за комплект составила примерно 500 рублей. Об этом написала «Газета.ru».

«Костюмы для защиты собак от холода и ветра стали на 66% востребованнее по сравнению с прошлой осенью», — говорится в сообщении сервиса.

Также россияне стали чаще присматривать для своих питомцев свитера и костюмы. В основном пользуются популярностью наряды для короткошерстных и лысых пород кошек. По сравнению с прошлым годом спрос на них увеличился на 58%, а средняя цена составила 450 рублей.

Чаще всего теплую одежду для домашних животных приобретают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода.