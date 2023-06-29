29 июня 2023, 15:43
Спрос на новостройки в Москве вырос на 12%
«Авито Недвижимость»: спрос на новостройки в Москве вырос на 12%
Во втором квартале 2023 года по сравнению с первым спрос на новостройки в Москве вырос на 12%, сообщило издание «Известия» со ссылкой на данные аналитиков «Авито Недвижимость».
По их данным, только в двух из 33 городов России, где проводили исследование, спрос вырос, а объем предложения сократился. Так, в Москве предложение уменьшилось на 2% при росте спроса на 12%.
Реклама
При этом цены на жилье в новостройках в среднем по России выросли на 1% — как по стоимости за объект, так и за квадратный метр.
Ранее стало известно о том, что дом по программе реновации на северо-западе Москвы передали под заселение.
Строительство
Россия
Москва 2023
Реклама
Реклама