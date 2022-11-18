Общество 18 ноября 2022, 15:40 Спрос на новостройки в Москве упал на 54% по сравнению с прошлым годом

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Количество договоров об участии в долевом строительстве недвижимости в Москве за октябрь этого года снизилось на 54% по сравнению с тем же периодом в прошлом году. Об этом сообщила газета «Коммерсант».

По данным сайта «Дни.ру», относительно сентября текущего года этот показатель снизился на 40%. Он составляет 4,6 тысячи сделок и является самым низким за все месяцы 2022 года.

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Также известно, что в эксплуатацию в октябре ввели 357,8 тысячи квадратных метров жилья. Это на 55% меньше, чем в тот же период 2021 года.

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