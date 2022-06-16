Спрос на новостройки снова вырос в России в начале июня. Об этом написали NEWS.ru.

В первые дни июня по сравнению с первой неделей мая объявления о продаже квартир стали сниматься чаще на 23%, что говорит о повысившемся спросе. Количество самих объявлений также выросло.

Однако на восстановление упавшего рынка жилья уйдут месяцы, считает совладелец девелоперской компании «Группа Родина» Владимир Щекин.

«У людей сократились реальных доходы, есть угроза роста безработицы. Поэтому подлинное восстановление рынка начнется только при полной стабилизации и предсказуемости экономической ситуации», — объяснил изданию эксперт.