Спрос на новогодние туры в России после завершения частичной мобилизации вернулся на прежний уровень | 360°

Общество 25 октября 2022, 12:42 Спрос на новогодние туры в России после завершения частичной мобилизации вернулся на прежний уровень «Коммерсант»: завершение частичной мобилизации вернуло спрос на новогодние туры в России РИА "Новости"

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Объявление о завершении частичной мобилизации вызвало оживление на российском туристическом рынке. Спрос на новогодние туры внутри страны начал возвращаться на прежний уровень, сообщила газета «Коммерсант».

Бронирование отдыха на горнолыжных курортах увеличилось на треть по сравнению с прошлой зимой.

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По словам гендиректора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, продажи туров по России на новогодние праздники на 25–30% превышают показатели прошлого года. Он уточнил, что в сентябре, после объявления частичной мобилизации, был зафиксирован резкий спад спроса на отдых в праздничные выходные.

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Представитель «Интуриста» Дарья Домостроева отметила, что рост интереса к внутренним направлениям на новогодние праздники ощутимо вырос с конца прошлой недели, когда в большинстве регионов определились с датой завершения частичной мобилизации.

Россиянам назвали стоимость путевок в Африку на Новый год. Самый дешевый тур на праздники обойдется в 114 тысяч рублей без учета стоимости перелета.