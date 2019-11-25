Спрос на новогодние путешествия среди россиян вырос

Совсем недолго осталось ждать новогодних праздников и уже многие россияне забронировали билеты в другие города и страны. В 2019 году спрос на подобный зимний отдых вырос более чем на 10% по сравнению с прошлым годом. Об этом «360» рассказал вице-президент Российского союза Туриндустрии Юрий Барзыкин.

«В целом рост по организованному потоку [туристов] увеличился на 20-30 и даже более процентов. Это то, что реализуют туроператоры. <…> Если считать в целом самостоятельное онлайн-бронирование, то по сравнению с прошлым годом, рост на 10% и более. То есть, несмотря на непростую социально-экономическую ситуацию, люди не отказываются от отдыха», — отметил Барзыкин.

Он добавил, что россияне в любом случае отправляются отдыхать на время новогодних праздников. При этом они стараются либо выехать раньше, либо отпраздновать Новый год дома, а начало путешествия планируют на 2 или 3 января.

Ростуризм назвал самые популярные среди россиян туры на Новый год Подробнее

По словам Барзыкина, первым популярным направлением являются предновогодние, рождественские и новогодние туры по России. Также школьники ездят на каникулах в Москву, Санкт-Петербург и Великий Устюг к Деду Морозу.

«Это традиционные направления, просто в этом году объем их выше значительно, чем в прошлом», — подчеркнул он.

Ко второму направлению относятся курорты черноморского побережья. В 2019 году на продолжительные зимние выходные больше всего бронирований приходится на Сочи, Анапу и Крым. «Такое направление, как встреча Нового года в здравнице, очень популярно. В основном, конечно, пик до 9 января», — пояснил вице-президент Российского союза Туриндустрии.

Всего на выездной туризм приходится порядка 30% проданных туров. Россияне предпочитают выезжать за пределы страны ради пляжного отдыха.

«В основном, это традиционно, ОАЭ, Тунис, Израиль. Дальнемагистральные — Таиланд (больше всего), Китай, Вьетнам. Латинская Америка — это Куба, Мексика, Доминикана», — рассказал Барзыкин.

Также жители России любят посещать рождественскую Европу. В качестве места для проведения праздников чаще всего выбирают горнолыжные туры в Австрию, Италию, Андору и Испанию.

Эксперт напомнил, что самый высокий сезон — с 28 декабря по 8 января. Именно в этот период наибольшие цены на билеты и гостиницы. К середине января каникулы заканчиваются и стоимость становится намного ниже. Бронировать тур всегда лучше заранее, тогда цена получится оптимальная.