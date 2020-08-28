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    28 августа 2020, 17:00

    Спрос на необычные квартиры снизился в России

    Дарья Морозова

    Жилье с необычной планировкой потеряло популярность вполовину за последние пять лет. Об этом сообщило ИА RNS со ссылкой на пресс-службу компании «Инком-недвижимость».
    Спрос на необычные квартиры снизился в России

    По данным директора департамента новостроек «Инком-недвижимости» Валерии Кочетковой, таким жильем пять лет назад интересовались около 20% покупателей, а теперь их количество уменьшилось до 10%.

    В компании рассказали, что к квартирам с нестандартной планировкой относят двухуровневые квартиры, объекты с мансардами, террасами, отдельным входом на первом этаже и жилье с каминными залами.

    Новости SMI.FM