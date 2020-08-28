Спрос на необычные квартиры снизился в России
Жилье с необычной планировкой потеряло популярность вполовину за последние пять лет. Об этом сообщило ИА RNS со ссылкой на пресс-службу компании «Инком-недвижимость».
По данным директора департамента новостроек «Инком-недвижимости» Валерии Кочетковой, таким жильем пять лет назад интересовались около 20% покупателей, а теперь их количество уменьшилось до 10%.
В компании рассказали, что к квартирам с нестандартной планировкой относят двухуровневые квартиры, объекты с мансардами, террасами, отдельным входом на первом этаже и жилье с каминными залами.