Спрос на необычные квартиры снизился в России

По данным директора департамента новостроек «Инком-недвижимости» Валерии Кочетковой, таким жильем пять лет назад интересовались около 20% покупателей, а теперь их количество уменьшилось до 10%.

В компании рассказали, что к квартирам с нестандартной планировкой относят двухуровневые квартиры, объекты с мансардами, террасами, отдельным входом на первом этаже и жилье с каминными залами.