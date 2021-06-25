Спрос на мороженое в Санкт-Петербурге из-за жары вырос до 80%

Петербуржцы нашли спасение от аномальной жары в мороженом. Продажи лакомства в городе за последнюю неделю выросли на 10-80%. Покупают все — пломбир, эскимо и фруктовый лед.

Спрос на мороженое у измученных духотой жителей Санкт-Петербурга оценили в беседе с газетой «Невские новости» ретейлеры.

За прошедшую неделю в одном из сетевых супермаркетов мороженое покупали на 10-15% чаще, а в выходные прирост продаж вырос практически на четверть.

Если горожанам не хотелось выходить из дома, то десерт они заказывали через сервисы экспресс-доставки. Где-то спрос увеличился на 85%, на других площадках — в среднем на 35%. В субботу продажи поднимались на 20%, в воскресенье — в полтора раза. В онлайн-гипермаркетах порционного мороженого продали на 64,4% больше, чем неделей ранее.

С 18 по 22 июня по России в целом холодное лакомство стали покупать на 35% чаще.

Руководитель Театра кошек Юрий Кулачев придумал, как помочь своим четвероногим подопечным пережить жару. Например, кошек кормят мороженым и предлагают освежиться в фонтане.