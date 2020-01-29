Спрос на медицинские маски в России резко вырос из-за коронавируса

Генеральный директор компании «КИТ», которая производит российские медицинские маски, Владимир Виденин рассказал, что масок катастрофически не хватает в аптеках Дальнего Востока и крупных городах страны.

«Помимо новостей о коронавирусе на продажах сказалась аномально теплая погода», — объяснила сложившуюся ситуацию исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева.

Она отметила, что постоянная оттепель заставляет вирусы активизироваться. Во второй половине января увеличилось количество заболевших людей.

В материале сказано, что российские производители перешли на усиленный режим работы, чтобы удовлетворить спрос на медицинские маски у покупателей. Есть заказы даже от зарубежных компаний, в том числе из Китая.

Спрос, как известно, рождает предложение, и для быстрого обогащения момент не упустили спекулянты. В России появились компании, которые собираются сделать крупный заказ, но накануне подписания контракта, исчезают. Некоторые запросы поступают от фирм с закрытыми счетами.

Китайские туристы, которые сейчас находятся в России, скупают в аптеках медицинские маски в больших количествах. Но на турпотоки из Китая уже введены ограничения, поэтому эта проблема должна решиться сама собой.