    29 января 2020, 01:53

    Спрос на медицинские маски в России резко вырос из-за коронавируса

    Светлана Степанова

    В 13 раз увеличился в России спрос на медицинские маски. В некоторых регионах уже возник дефицит этих средств защиты. Многие аптеки и интернет-магазины не успевают заказывать продукцию у поставщиков, в их ассортименте остались только дорогие маски зарубежного производства или с различными рисунками. Об этом сообщили «Известия».
    Спрос на медицинские маски в России резко вырос из-за коронавируса

    Генеральный директор компании «КИТ», которая производит российские медицинские маски, Владимир Виденин рассказал, что масок катастрофически не хватает в аптеках Дальнего Востока и крупных городах страны.

    «Помимо новостей о коронавирусе на продажах сказалась аномально теплая погода», — объяснила сложившуюся ситуацию исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева.

    Она отметила, что постоянная оттепель заставляет вирусы активизироваться. Во второй половине января увеличилось количество заболевших людей.

    В материале сказано, что российские производители перешли на усиленный режим работы, чтобы удовлетворить спрос на медицинские маски у покупателей. Есть заказы даже от зарубежных компаний, в том числе из Китая.

    Спрос, как известно, рождает предложение, и для быстрого обогащения момент не упустили спекулянты. В России появились компании, которые собираются сделать крупный заказ, но накануне подписания контракта, исчезают. Некоторые запросы поступают от фирм с закрытыми счетами.

    Китайские туристы, которые сейчас находятся в России, скупают в аптеках медицинские маски в больших количествах. Но на турпотоки из Китая уже введены ограничения, поэтому эта проблема должна решиться сама собой.