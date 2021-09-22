Спрос на медицинские маски упал на 19% в России

В августе и сентябре продажи медицинских масок упали на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А спрос на антисептики, наоборот, увеличился на 53%. Об этом рассказали «Известия» со ссылкой на аналитический ресурс «Чек Индекс».

Эксперты связывают эту тенденцию с тем, что людей больше волнует собственная безопасность, нежели безопасность других. Несмотря на сокращение покупок медицинских масок, во многих регионах России фиксируется повышение заболеваемости ковидом. Вирусологи опасаются нового скачка пандемии.

«Из-за ослабления контроля за соблюдением масочного режима социальная ответственность тоже понизилась. Маска — это контакт с окружающим миром, защита не только для себя, но и для общества. А вот антисептик — это в первую очередь защита самого себя. Рост продаж антисептиков связан именно с тем, что человек больше заботится о своем здоровье, нежели о том, что он может причинить вред кому-то другому. Ношение масок же социально актуализировано», — прокомментировала ситуацию социальный психолог Наиля Бирарова.

Вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн напомнил о том, что в период инфекций и простудных заболеваний нельзя отказываться от индивидуальных средств защиты. Кроме того, нужно более активно прививаться. Только вакцина, по его словам, может защитить от тяжелого течения болезни.