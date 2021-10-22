Спрос на маски с AliExpress резко возрос среди россиян

Спрос среди россиян на медицинские маски резко вырос за последние 10 дней, рассказали в компании AliExpress. Об этом написал Life.

Наибольшей популярностью пользуются многоразовые маски с элементами декора.

«Мы наблюдаем рост интереса к средствам индивидуальной защиты в октябре, вызванный сезонными заболеваниями и объявлением новых эпидемиологических мер. Так, за последние 10 дней спрос на защитные маски с фильтрами и одноразовые маски вырос на 20% по сравнению с прошлыми 10 днями», — рассказали в компании.