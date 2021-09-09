Спрос на квартиры-студии зафиксировали в Москве

Генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко рассказал о резком спросе россиян на квартиры-студии в Москве. По его словам, из-за стремительного роста цен на недвижимость покупатели переориентировались с однокомнатных квартир на студии. Об этом написала Lenta.ru.

«Интерес к студиям всегда был высок, а сейчас он увеличился на фоне быстрого роста цен. Также студии очень удобны для инвесторов: стоят они меньше, а сдавать в аренду их можно почти по цене обычной „однушки“ — выгода и быстрая окупаемость вложений налицо», — пояснил эксперт.

Он отметил, что сейчас приобрести студию в столице можно за 7,7 миллиона рублей. При этом прирост за последний год составил 15%. В Московской области квартиры-студии стоят практически в два раза меньше — 3,43 миллиона рублей. Однако прирост за 12 месяцев выше в два раза — 29%. Все это показатели вторичного жилья. Прирост на «первички» увеличился примерно на 35% в Москве и 33% по области, заключил Луценко.