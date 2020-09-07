Спрос на курсы вождения вырос среди жителей России

«Теперь те, кто хотел получить права, стараются сделать это скорее, боясь новых ограничений. За последние „ковидные“ полгода россияне пересмотрели свое отношение к личному транспорту», — отметил директор сервиса Артем Кумпель.

Специалисты уточнили, что спрос на обучение в автошколах в стране увеличился в 3,7 раза или на 269% в сравнении с апрелем нынешнего года. Наибольший прирост желающих получить права зафиксирован в Тюмени (+986%), Барнауле (+723%) и Ростове-на-Дону (+552%). Помимо прочего, в список вошли Москва и Казань.

В среднем стоимость одного урока составляет около 500–600 рублей в крупных городах. В столице и Санкт-Петербурге цена в два раза выше — одна тысяча рублей.