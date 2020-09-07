Спрос на курсы вождения вырос среди жителей России
Спрос на курсы вождения вырос среди жителей России по причине распространения коронавирусной инфекции, сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные аналитиков «Авито.Услуги».
«Теперь те, кто хотел получить права, стараются сделать это скорее, боясь новых ограничений. За последние „ковидные“ полгода россияне пересмотрели свое отношение к личному транспорту», — отметил директор сервиса Артем Кумпель.
Специалисты уточнили, что спрос на обучение в автошколах в стране увеличился в 3,7 раза или на 269% в сравнении с апрелем нынешнего года. Наибольший прирост желающих получить права зафиксирован в Тюмени (+986%), Барнауле (+723%) и Ростове-на-Дону (+552%). Помимо прочего, в список вошли Москва и Казань.
В среднем стоимость одного урока составляет около 500–600 рублей в крупных городах. В столице и Санкт-Петербурге цена в два раза выше — одна тысяча рублей.