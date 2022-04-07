Спрос на курсы шитья и вязания вырос в России

Россияне в 2022 стали активнее интересоваться курсами по шитью и вязанию по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на «Авито Услуги».

По всей стране этот показатель вырос на 17%. В некоторых регионах спрос на подобные занятия поднялся особенно сильно. Например, в Новосибирске — в три раза, в Сочи — в 2,5 раза, в Астрахани — в два.

«Чаще всего искали мастеров по вязанию в Саратове (почти в четыре раза чаще), Иркутске (в 2,5 раза), Перми (в два раза) и Санкт-Петербурге (в два раза)», — говорится в сообщении сервиса.